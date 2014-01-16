К прибытию христианской реликвии петербургский композитор написал симфонию

Симфонию «Дары волхвов», посвященную первому появлению христианской реликвии в России, написал петербургский композитор-импровизатор Юрий Касьяник. Произведение впервые прозвучало 14 января в его салоне «Вторники» как музыкальное приветствие святыне, установленной в Казанском храме Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

Симфония для большого симфонического оркестра состоит из трех частей - «Ладан», «Золото» и «Мирра» («Смирна») и длится более 50 минут. Как рассказал ИТАР-ТАСС композитор, идея произведения родилась у него «совершенно спонтанно».

Тематически «Дары волхвов» примыкают к другой симфонии Касьяника на библейский сюжет - «Неопалимая купина» (2013). Это произведение в шести частях композитор посвятил 300-летию Александро-Невской Лавры. Касьяник вспоминает, как в детстве на него оказали огромное впечатление эти библейские истории.

Доступ к Дарам волхвов открылся 14 января во второй половине дня в Воскресенском Новодевичьем монастыре - в северную столицу святыни доставили спецбортом из Москвы.

Пределы Греции святыня покинула впервые за 500 лет. В северной столице Дары волхвов пробудут до 17 января. Затем святыню доставят в Дом милосердия в Минске (18-24 января) и Киево-Печерскую лавру (25-30 января).