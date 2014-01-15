В Новомосковске Днепропетровской области горит деревянный казацкий собор

В городе Новомосковске Днепропетровской области сегодня загорелся один из куполов деревянного казацкого Свято-Троицкого собора.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела связей с прессой главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дмитрий Удовиченко, сообщение о пожаре поступило сегодня в 8.50.

По его словам, на место происшествия прибыли 10 единиц техники и 40 спасателей во главе с начальником главного управления ГСЧС в области Игорем Романюком. В 9.44 пожар был локализован.

В настоящее время пожар полностью не ликвидирован.

Причины пожара пока не установлены. Свято-Троицкий собор находится на реконструкции, поэтому служба здесь не проводится.

Справка УНИАН. Свято-Троицкий собор, созданный в стиле украинского (казацкого) барокко, построен из дерева без единого гвоздя. Образ Свято-Троицкого собора является ведущим в известном романе выдающегося классика украинской литературы ХХ века Олеся Гончара «Собор».