В Украине сократилось количество абортов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили участники пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины.

Эксперты отмечали, что в Украине ежегодно выполняется 150 тысяч абортов - из них 60% по желанию женщины, 40% - выкидыши или аборты по медицинским показаниям.

Начальник управления материнства, детства и санаторного обеспечения Минздрава Украины Алена Терещенко отметила, что в вопросах снижения количества абортов среди женщин фертильного возраста и предотвращения нежелательной беременности Украина приблизилась к странам Еврорегиона.

«Этого удалось достичь благодаря комплексу нормативных документов, которые базируются на основе доказательной медицины», - сказала Терещенко.