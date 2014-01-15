В «Буковели» на Крещение состоится международный фестиваль моржей

На территории горнолыжного курорта «Буковель» (Ивано-Франковская область) на праздник Крещения 19 января состоится международный фестиваль моржей.

Об этом УНИАН сообщили в дирекции курорта.

«Главное в наше время не утратить давние христианские традиции. Кроме того, купаться целый год, а не только на Крещение полезно для здоровья», – отмечает директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко, который сам купается и другим советует.

Начнется празднование в Буковели с праздничного Богослужения и освящения воды. В программе фестиваля торжественное открытие, купание моржей, концертная программа, а также награждение участников дипломами и сувенирами.

Гостей Фестиваля будут угощать казацкими кулешом. Также отдыхающих ждет культурно-развлекательная программа с участием «Гуцульского ансамбля песни и танца» Ивано-Франковской областной филармонии.

Сбор участников 19 января в 14.00 возле центрального буковельского озера.

Справка УНИАН. Фестиваль моржей впервые состоялся в ТК «Буковель» в 2008 году. Цель фестиваля – сохранение давних христианских традиций, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Лейтмотивом праздника является ныряние в ледяную воду.