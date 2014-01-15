Рождественские представления для детей прошли в Абхазии

В рождественские дни по всей Абхазии в православных храмах проходят представления для детей, основанные на евангельском сюжете.

Организаторы акции – Православное радио «Радонеж» совместно с благотворительными фондами «Ашана» и «Хочу верить» при поддержке Посольства России в Абхазии и московской абхазской диаспоры.

Российская творческая группа «Театр живой сказки» вместе с ансамблем народной музыки в форме интерактивной игры объединили пришедших на праздник ребят в их стремлении познать православную веру и смысл праздника Рождества. В новинку для детей был старинный музыкальный народный инструмент – гусли, под звуки которого велось евангельское повествование.

Рождественские представления сначала прошли в храмах в городе Гагре и Гулрыпшском районе, потом состоялись в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме и Драндском монастыре, не остались без праздника и ребята из восточных регионов республики – Ткуарчал, Гали, Очамчира. В городе Ткуарчал пока не построен заложенный в сентябре при участии схиархимандрита Илия (Ноздрина) храм Св. Евстафия Апсильского, потому артистов принимали в центре для детей с ДЦП.

После представления все ребята, пришедшие в храм, получили рождественские подарки, любезно предоставленные компанией "Мистраль" и московской абхазской диаспорой. Но главное обретение в этот день – приобщение к великому учению о Христе – Спасителе мира, во многом определившему ход цивилизации.

Рravoslavie.ru