На Крещение в Украине будут морозы и снег

На протяжении текущей недели и в начале следующей в Украине ожидается существенное снижение температуры воздуха и умеренные осадки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«В Украине, в конце концов, началась зима, так как температурный режим, который мы ожидаем, на протяжении ближайшей недели и в начала следующей, будет совсем другой - ожидается снижение температуры воздуха», - сказал Кульбида.

По его словам, в первой половине текущей недели температура воздуха ночью в стране составит 3-9 градусов мороза, а днем будет опускаться до 5 градусов мороза.

При этом Кульбида отметил, что 15 января и в ночь на 16 января в Украине ожидаются умеренные снегопады.

«15 января и в ночь на 16 мы ожидаем умеренный снег и дальнейшее увеличение снежного покрова, который будет сохраняться до конца января», - сообщил Кульбида.

По словам директора Укргидрометцентра, в период с 17 по 20 января в Украине станет еще холоднее. Температура воздуха ночью опуститься до минус 9 - минус 15, а на востоке страны - до минус 19, тогда как днем столбики термометров будут достигать отметки минус 10.

При этом Кульбида отметил, что в южных и западных областях в этот период будет на 4-5 градусов теплее, чем в большинстве регионов Украины.

Что касается дальнейшего развития погодных условий, то директор Укргидрометцентра сообщил, что 20 января ожидается повышение температуры воздуха и выпадение мокрого снега, что может привести к сильной гололедице.