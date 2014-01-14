В Москве в храме Христа Спасителя прихожанин разбросал Дары волхвов

В российской столице в храме Христа Спасителя прихожанин разбросал Дары волхвов, выставленные там для поклонения.

Как сообщает Газета.ru, прихожане помогли задержать злоумышленника. Им оказался житель Петербурга Александр Ниязов. Он уточнил, что ему нужны были деньги.

«Я подошел к священнослужителям, которые там ответственными были. Предложил им помочь мне собрать милостыню, дать рупор для людей, которые помогли бы мне. Потому что 90 тысяч за один день можно либо украсть, а заработать я не знаю, где можно, либо вот милостыню собирать. Я собирал вчера уже. За один день я набрал около 20 тысяч, а мне нужно было 90. На благое дело», - заявил Ниязов.

На какое именно «благое дело» задержанный хотел потратить солидную сумму, он не объяснил.

Справка УНИАН, Дары волхвов – это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня.

Согласно переводам из письменных византийских источников, Дары волхвов вместе со Своей честной ризой и поясом передала Иерусалимской Церкви сама Пресвятая Богородица. В Иерусалиме они находились до IV столетия, при императоре Восточной Римской империи Аркадии (395-408) были перенесены в столицу Византии - Константинополь.

В афонский монастырь св. Павла святыня была передана в 1470 году, после захвата Константинополя турками.

В Украину святыня прибудет 24 января, после России и Беларуси.