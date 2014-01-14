Севастопольцы не причастны к недавним осквернениям исторических памятников

К недавним актам вандализма в отношении севастопольских исторических памятников не причастны жители города, считает исполняющий обязанности главы горгосадминистрации Севастополя Федор Рубанов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Севастопольской ГГА, об этом Рубанов заявил сегодня на аппаратном совещании в СГГА.

По его словам, утром 13 января он на совещании с представителями силовых структур поставил задачу найти осквернителей памятника и наказать по всей строгости закона.

«За последнее время это уже третий случай, когда вандалы уродуют наши памятники. Сначала - обелиск «Штык и Парус», затем - Мемориал защитникам Севастополя в годы второй обороны, теперь - Памятник Казарскому. Я никогда не пойму действия людей, которые ведут себя подобным образом. Одно могу сказать, что это не севастопольцы, потому что севастопольцы всегда были истинными патриотами, любят свой город и гордятся его славным прошлым», - сказал Рубанов.

Он добавил: «Мы обязательно покажем этих вандалов всему городу. Уверен, что они понесут заслуженное наказание».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 10 на 11 января в Севастополе неизвестные лица на памятнике «Казарскому» краской нанесли надпись ругательного характера. Данный факт зарегистрирован в Ленинском РО УМВД Украины в г. Севастополе. Проводятся оперативно - розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Справка УНИАН. Памятник Казарскому является первым памятником Севастополя, его заложили по приказу адмирала Михаила Лазарева в 1834 году, а открыли в 1839-м. Памятник «Казарскому» внесен в реестр памятников истории Украины.