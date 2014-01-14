Буддисты напали на христианские храмы в Шри-Ланки

Представители христианских общин Шри-Ланки заявили, что радикально настроенные буддистские монахи, принадлежащие к сингальскому этническому большинству, совершили ряд нападений на христианские храмы, сопровождавшихся насилием.

По словам священников, в городе Хиккадува на юге страны толпа из 200 человек, возглавляемая монахами, напала на 2 христианские церкви, когда там шла воскресная служба. Нападавшие устроили разгром и пытались поджечь здания. Полиция не смогла остановить этих людей.

Среди сингальского населения Шри-Ланки, исповедующего буддизм, в последнее время наблюдается всплеск национализма.

Это уже не первый раз, когда местные буддисты нападают на храмы представителей других конфессий: в прошлом году в столице страны Коломбо ими было совершено нападение на мечеть.

Sedmitza.ru