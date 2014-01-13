Что такое старый Новый год и почему его празднуют?

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В ночь с 13 на 14 января в России, а также во многих странах ближнего зарубежья отмечается старый Новый год. AиФ.ru объясняет, как и когда появился этот праздник.

Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю.

Как появился старый Новый год

Датой сотворения мира (согласно древнему переводу Ветхого завета) раньше считалось 1 марта 5508 г.до н.э. Поэтому Новый год начинался в первый день весны (по новому стилю 14 марта).

Однако в Констатинопольскую эру эта дата была пересчитала более точно и днем сотворения мира стало считается 1 сентября 5509 года до н. э. Поэтому Новый год отныне начинался в первый день осени.

В языческие времена на Руси Новый год отмечался 22 марта – в день весеннего равноденствия. После принятия на Руси христианства византийский календарь стал постепенно вытеснять старый, и Новый год теперь уже начинался 1 сентября. Эту дату и сегодня некоторые учения трактуют, как истинный день рождения Христа. Долгое время на Руси сохранялся новогодний разнобой – одни продолжали отмечать Новый год весной, другие - осенью. И только в конце XV века – в 1492 году - официально определили единую дату начала Нового года на Руси – 1 сентября.

Только спустя 2 века, 19 декабря 1700 года, Петр I обнародовал указ лета исчислять с 1 января от Рождества Христова (то есть, по «новому» стилю – 14 января). Таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался всего 4 месяца с сентября по декабрь.

К ХХ веку календарь России, которая продолжала пользоваться Юлианским календарем, на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета Народных Комисаров был осуществлен переход на григорианский календарь - новый стиль, а 14 января - день Святого Василия, архиепископа Кесарии Капподакийской - оказался старым Новым годом.

Старый Новый год сегодня

Почему Новый год отмечают 1 января?

В ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет, и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование впервые. Ведь этот праздник более спокойный, ему несвойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

Когда будут праздновать Новый год через 90 лет?

Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем на один день. Сейчас разница между юлианским и григорианским календарем в настоящее время составляет 13 дней. А с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.