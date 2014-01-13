В Харькове неизвестные сделали ложное сообщение о заминировании храма УАПЦ

В Харькове неизвестные сделали ложное сообщение о заминировании Свято-Дмитриевского храма УАПЦ, где 11 января проходило пленарное заседание форума Евромайданов.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По сведениям милиции, неизвестный заявил о заминировании храма сегодня, 12 января, около 12:10.

На место происшествия выехало руководство ГУМВД Украины в Харьковской области и Харьковского городского управления милиции, следственно-оперативная группа Ленинского РО, эксперты-криминалисты, взрыво-техническая и кинологическая службы.

«К этому времени экспертами и кинологами проведено тщательное обследование места происшествия. Никаких взрывчатых веществ или устройств правоохранителями не выявлено. Церковь уже проводит свою работу в обычном режиме», - сообщили в ОСО.

Сейчас работники милиции устанавливают личность сообщившего о заминировании церкви.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, итоговое пленарное заседание форума Евромайданов организаторы мероприятия сначала планировали проводить в Свято-Дмитриевском храме, где вчера, 11 января, съезд был открыт. Но позже было решено провести итоговое заседание в помещении Харьковской правозащитной группы.