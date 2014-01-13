На ”Буковели” состоится этнофестиваль ”До Василя на Василя”

14 января в горнолыжном курорте «Буковель» состоится этнофестиваль «До Василя на Василя». Как сообщили УНИАН в дирекции курорта, этот фестиваль совмещает в себе обычаи и традиции отмечания древнейших праздников святого Василия, Старого Нового года и Маланки.

По словам организаторов, здесь можно будет услышать традиционные колядки и щедровки, «Маланки» - театрализованные народные действа, множество игр, конкурсов и забав, среди них: поздравления Василиев, конкурсы между Василиями на установление рекордов: самый большой Василий, самый маленький, самый усатый, самый носатый, самый языкастый и т.д.

Будут конкурсы между Василиями - бег в мешках, армреслинг, пивные бои, перетягивание каната, кто какой к еде (такой и к работе), а также танец с веником, «Голубка», мастер-классы по разучиванию украинских народных танцев, в частности гуцульских - аркана, Коломыи, гуцулки.

Впервые в этом году свои именины в «Буковели» будут отмечать и «звездные» Василии - известные музыканты, певцы, юмористы, художники.

Организаторы обещают устроить веселую гуцульскую забаву с народными гуляниями.