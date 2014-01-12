В Киеве устроили Рождественскую елку для детей заключенных. Их мамы и папы - за решеткой. Но они сами ни в чем не виноваты. Они - просто дети. На это хотели обратить внимание организаторы акции "Рождественская елка ангела". Хороводы водили дети осужденных и работников колоний, сообщают Подробности.

Яна Баранова, президент общественной организации Союз "Золотой век Украины":

- Одна из целей основных - выработка толерантного отношения в обществе к этим детям. И вообще решение проблемы: они там - такие, как мы здесь, спиной нельзя поворачиваться. Еще в начале октября во всех без исключения украинских колониях заключенным объявили: хотите поздравить с Рождеством своих детей - заполняйте анкету. На праздник приехали далеко не все - денег на дорогу не смогли найти. Но те, кто добрались, довольны - их бесплатно поселили в гостиницу, кормят и развлекают. Уже и по Киеву немного погуляли.

Протоиерей Виктор Яценко, тюремный священник:

- Эти дети особенные. Часто они несут на себе отпечаток негативного отношения общества к себе и искреннее детское сердце это воспринимает. И часто может закрыться, обидеться на общество.

Лучший способ не допустить этого - ежедневные уроки милосердия для собственных детей.

"Рождественская елка ангела" - тоже для души. И дети сегодня почувствовали: их любят, о них заботятся, хотя и находятся далеко, их родные мамы и папы.