Во Флоренции проходит выставка «Моисей и другие реставрации»

В музее виллы Медичи в муниципалитете Черето Гуиди проходит выставка «Моисей и другие реставрации», где представлены несколько отреставрированных в 2012 г. картин, являвшихся некогда частью коллекции Стефано Бардини и приобретенных в 1996 г. Итальянским государством.

Центром экспозиции является созданное между 1690 – 1700 гг. полотно «Моисей» кисти Алессандро Черардини. На нем изображен бежавший из Египта в землю Мадиамскую Моисей, который на своем пути остановился у колодца и был вынужден здесь вступиться за носивших воду дочерей священника Иофора, прогнав их обидчиков-пастухов.

Вернувшись домой, девушки рассказали об этом случае своему отцу, и тот пригласил Моисея разделить скромную трапезу. В знак благодарности Иофор назначил Моисея охранником своего стада и отдал ему в жены старшую дочь Сепфору. После этого события начался новый период в жизни Моисея…

Алессандро Черардини (1655 - 1726) известен как мастер мифологических, библейских и аллегорических сюжетов. Он расписывал церкви и дворцы не только во Флоренции, но и в Баварии, где сохранились его росписи в Шляйсхайме, Бамбреге и Ашаффенбурге.

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