Сегодня в Днепропетровске откроется благотворительный фестиваль «Рождественские встречи»

Сегодня в Днепропетровском академическом театре оперы и балета откроется ежегодный благотворительный фестиваль «Рождественские встречи», сообщает сайт Рomogaem.com.ua.

Организаторы праздника – Днепропетровская областная благотворительная организация «Сияние радуги» при финансовой поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Праздник для приемных семей и детских домов семейного типа Днепропетровской области будет проходить в пятый раз.

Всех участников «Встреч» ждет увлекательная творческая и игровая программа с конкурсами и мастер-классами. После награждения номинированных семей и благотворительной лотереи состоится сказочное представление. В завершение праздника пройдет праздничный обед и вручение рождественских подарков.

Пресс-служба Днепропетровской епархии