В 2013 году усилились преследования христиан: об этом свидетельствует статистика службы Portes Ouvertes France, выявившая 50 стран, где христиане страдают больше всего.

На пресс-конференции в Париже директор этой неправительственной организации Мишель Вартон уточнил, что под преследованиями подразумевается не только физическое насилие, но и любое давление, запреты и дискриминация, связанные с вероисповеданием, сообщает Радио Ватикана.

В 2013 году гонения на христиан усилились в Африке, особенно в районе Сахеля, установилась своеобразная «христианская зима» - как раз в странах, переживших так называемую арабскую весну.

Уже в 12-й раз Северная Корея сохраняет первенство в ряду государств, в которых христиан преследуют больше всего; на втором месте – Сомали, где христиан преследуют мусульманские кланы.

Не лучше обстановка в Сирии и Египте. Сирия поднялась с одиннадцатого на третье место, причём именно ей принадлежит пальма печального первенства по убийствам христиан: в Сирии за последний год погибло больше христиан, чем в Нигерии.

В Египте христиане больше всего подвергаются насилию, становясь жертвами исламского экстремизма.

Усиление гонений в 2013 году характерно прежде всего для тех стран, где ослаблена централизованная власть: помимо Сомали и Сирии, это Ирак, Афганистан, Пакистан, Йемен и Центральноафриканская Республика.

Христиане подвергаются различным формам давления также на Мальдивах, в Саудовской Аравии, в Иране, Ливии, Узбекистане и Катаре.