Жительница Винницкой области исцелилась у Барской иконы Божьей Матери

Как сообщает пресс-служба Винницкой епархии, в октябре 2013 года после ультразвукового обследования и ряда анализов женщине поставили неутешительный диагноз: киста левой молочной железы 3,6 х2,2 см и гиперплазия лимфатических узлов. Ей дали направление на срочную операцию, которой женщина очень испугалась, поскольку кроме онкологических проблем имела сердечную болезнь, создававшую риск для жизни при любом хирургическом вмешательстве. Тем временем лимфоузлы начали приносить ужасную боль, от которой женщина не могла спать.

Со своей бедой Лариса приехала в Браиловский монастырь и обратилась к местному священнику протоиерею Александру Нестеруку. От него женщина получила духовную поддержку и совет помолиться перед Барской иконой Божьей Матери, чтобы Господь послал ей квалифицированного врача.

После исповеди и причастия в Браиловском монастыре женщина поехала поклониться иконе Божьей Матери в Барский монастырь. Литургию и молебен перед иконой отслужил протоиерей Павел Мироненко, который также поддержал больную в своей проповеди и вместе с ней молился Божией Матери.

Лариса свидетельствует, что во время Литургии она неоднократно подходила к иконе Барской Божьей Матери. Стекло было теплое, и она чувствовала себя как бы «завернутой в теплый мешок», но как только женщина отходила от иконы, это ощущение сразу исчезало. По ее словам, она тогда буквально «не могла насытиться пребыванием у иконы».

После службы Лариса уехала домой в Хмельник, а на другой день поехала оформляться на операцию, будучи морально истощенной и не имея больше сил ждать. Только в дороге женщина поняла, что впервые за долгое время она спала ночью спокойно, без боли.

На маммографии в Винницком клиническом онкодиспансере кисту обнаружить не удалось. Удивленный врач констатировал, что лимфоузлы чисты, как стерильные. И спросил у Ларисы, не проходила ли она облучения, поскольку отмечалось характерное светлое пятно.

Как свидетельствует Лариса В., с 12 ноября 2013 года до сегодняшнего дня она ни разу не почувствовала боли в области молочных желез и шейных лимфатических узлов, за что она благодарит Господа Иисуса Христа и Божью Матерь, по молитвам Которой с ней произошло это чудо.

Женщина намерена приехать поклониться Барской иконе Пресвятой Богородицы 12 января, в день ее переноса в Барскую обитель. Божественную литургию в монастыре в этот день совершит митрополит Винницкий и Барский Симеон.

Рravmir.ru