Ученые составили карту человеческих эмоций

Новое исследование показало, что люди чувствуют разные эмоции в определенных частях тела.

Команда ученых из Университета Аалто в Финляндии провела эксперимент на 701 участнике, которым показывали эмоциональные видео, фотографии разных выражений лица, истории и фильмы, которые вызывают определенные эмоции.





Затем их попросили использовать силуэты человека, сгенерированные на компьютере, чтобы обозначить, где именно в теле они ощущали тот или иной стимул, добавляя холодные или горячие цвета.



"Мы часто думаем что эмоции – это то, что происходит только в уме, но есть множество доказательств того, что это происходит и в нашем теле", - объяснил автор исследования Лаури Нумменмаа (Lauri Nummenmaa).



Ученые совместили ответы участников, чтобы составить универсальные тепловые карты широкого спектра эмоций.



Большинство основных эмоций вызывало активность в верхней части груди, что возможно связано с изменениями в дыхании и сердечном ритме.



Ощущения в верхних конечностях неразрывно связаны со эмоциями сближения, как например, злость и любовь, а меньшая активность или тяжесть в конечностях связаны с эмоциями грусти и тревоги.

Тепловые карты эмоций человека.Теплые цвета показывают области где люди чувствовали возбуждение во время эмоции, а холодные цвета – неактивные области.

Изменения в лице связаны со многими эмоциями, а ощущения в области горла и живота появлялись, только когда люди чувствовали отвращение.



По сравнению с другими эмоциями, счастье вызывало ощущения во всем теле.

infoniac.ru