На Черкасчине задержали мужчину, который обворовал маленького колядника

В Черкасской области в городе Городище 7 января по горячим следам правоохранители задержали мужчину, который обворовал маленького колядника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в одном из магазинов города Городище мужчина украл кошелек у 9-летнего мальчика. При расчете за покупку ребенок по неосторожности положила кошелек с деньгами на прилавок.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, при опросе свидетелей, просмотра записей видеокамер наблюдения установила личность злоумышленника - им оказался 28-летний неработающий молодой человек. Во время разговора с работниками милиции мужчина признался, что были нужны средства, чтобы купить водки.

По данному факту следственным отделением Городищенского райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.