В богослужениях на Рождество приняли участие более 4,4 млн. украинцев

Во всех регионах государства состоялись религиозные богослужения по случаю Рождества Христова. 7 января 2014 года эти мероприятия проходили в более чем 12,5 тысячах культовых сооружений. В праздновании приняли участие более 4,4 миллионов граждан.

Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, самые многочисленные религиозные службы состоялись во Львовской (более 1,3 млн. человек), Тернопольской (более 725 тыс. человек) и Ивано-Франковской (почти 500 тыс. человек) областях.

Грубых нарушений общественного порядка на территории государства не зафиксировано.