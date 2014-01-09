В богослужениях на Рождество приняли участие более 4,4 млн. украинцев
18:26, 09 января 2014Общество
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В 12,5 тысячах церквей
Во всех регионах государства состоялись религиозные богослужения по случаю Рождества Христова. 7 января 2014 года эти мероприятия проходили в более чем 12,5 тысячах культовых сооружений. В праздновании приняли участие более 4,4 миллионов граждан.
Как сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины, самые многочисленные религиозные службы состоялись во Львовской (более 1,3 млн. человек), Тернопольской (более 725 тыс. человек) и Ивано-Франковской (почти 500 тыс. человек) областях.
Грубых нарушений общественного порядка на территории государства не зафиксировано.
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