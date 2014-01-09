Новый год и Рождество во Львове встретили 120 тысяч гостей города

За период новогодних и рождественских праздников, с 30 декабря по 7 января, город Львов посетили 120 тысяч туристов.

Об этом УНИАН сообщили во Львовском городском совете.

По информации управления туризма Львовского городского совета, ожидается, что до окончания цикла новогодне-рождественских праздников, с 19 декабря по 19 января, Львов посетят около 230 тысяч туристов.

«В прошлом году на рождественские праздники Львов посетили около 180 тысяч человек. В этом году ожидаем 230 тысяч гостей. Все заведения размещения туристов во Львове имели стопроцентную загрузку в период новогодне-рождественских праздников. Преимущественно, это гости из России, Беларуси, восточной и центральной Украины. Среди туристов преобладают индивидуальные гости, хотя бывают и группы. Средняя длительность пребывания туриста во Львове составляет 3 дня», - сообщили в управлении туризма Львовского городского совета.

«Изюминкой является, собственно, Львов и особая атмосфера Рождества. Из-за праздников в центре пройти было невозможно – очень много гостей из восточной Украины, Киева, из России. Все в восторге. Действа, вертепы, наша коляда, звездари – это что-то особенное. Никто не может этого повторить, потому что у нас это идет от сердца. Людям нравится эта искренность», - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Также мэр Львова добавил, что за последние годы в сфере туристической индустрии создано около 10 тысяч новых рабочих мест.