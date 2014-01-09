Возле главной елки Львова состоялся хоровой флеш-моб „Львов колядует”

Возле главной елки Львова вечером 8 января состоялся хоровой флеш-моб „Львов колядует”, в котором приняли участие около двух тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, о начале действа известили городские горнисты, а сам флеш-моб начался с общей колядки «Бог Предвічний народився». Действом руководила ведущая Фестиваля вертепов, певица София Федина.

Участниками флеш-моба, кроме львовян и гостей города, были хор национальной духовной песни «Вирлы» вместе с «Троистыми музыками». Кроме традиционных, они исполнили также итальянскую колядку. Во время флеш-моба его участники исполнили 10 рождественских песен и колядок.