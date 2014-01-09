Израильские археологи раскопали в Ашдоде уникальные гробницы

Два крупных древних захоронения, найденные археологами израильского Управления древностей, открываются в эти дни в Ашдоде для посетителей.

"Эти роскошные гробницы относятся к римскому и византийскому периодам истории и показывают, как хоронили представителей высшего класса в те времена. Эти захоронения уникальны для южной прибрежной равнины Израиля", - утверждает Саар Ганор, археолог Управления древностей.

Гробницы относятся к 4 – 6 векам нашей эры. Западное погребальное сооружение представляет собой три сводчатых склепа, соединенных в одно здание, которое составляет 7,5 м в длину и около 2,5 м в высоту

Восточное сооружение - 6 х 5 м, также соединено сводами. От входа вниз в зал ведут две лестницы, и по обеим сторонам зала – склепы для захоронения, оштукатуренные и покрытые красной краской.

Обе гробницы являются частью большого кладбища города Ашдод-Ям. Ашдод –Ям изображен на мозаичной карте в одной из церквей Иордании, которая изображает Землю Израиля в византийский период . "Азотос на море" - это "Ашдод на море". На мозаике изображены церкви, фонтаны и улицы. Эти строения сегодня частично скрыты под песками Ашдода.

Сursorinfo.co.il