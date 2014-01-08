Скандальное письмо Охлобыстина Путину удалили из Twitter

Скандальное обращение Ивана Охлобыстина к президенту РФ Владимиру Путину с предложением возобновить уголовное преследование за гомосексуализм было удалено из акаунта автора.

Сообщение было удалено несколько раз после того, как Охлобыстин пытался его возобновить на своей ленте. Это следует из твитов актера. В то же время, автор микроблога не указывает прямо, кто это сделал.

"Я не удалял", "Кто-то за меня удалил", - отвечал он на вопросы пользователей.



Напомним, ранее, 7 января, Иван Охлобыстин опубликовал в Твиттере открытое письмо к Владимиру Путину с просьбой вернуть в уголовный кодекс статью "за мужеложество".

"Прошу Вас способствовать скорейшему возвращению в Уголовный Кодекс Российской Федерации 121-ой статьи, карающей за "мужеложество". К сожалению статья, запрещающая пропаганду гомосексуализма, не достаточно эффективна, поскольку наличие официально зарегистрированных сообществ гомосексуалистов само по себе является прямой рекламой гомосексуализма и противоречит, ранее принятому, закону "о защите чувств верующих", - сказано в письме.