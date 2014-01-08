Полиция Египта конфисковала 1,5 тыс древних артефактов
03:46, 08 января 2014Общество
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Добыты незаконным путем
Полиция Египта конфисковала более 1,5 тысячи древних артефактов, добытых путем незаконных раскопок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, которое цитирует министерство по делам древностей Египта.
В результате обыска в одном из домов в пригороде Каира полицейские обнаружили древние статуи, амулеты и так называемые «ложные двери», которые устанавливались в египетских гробницах в качестве дверей, ведущих в загробный мир.
«Разнообразие артефактов указывает на то, что они были добыты незаконным путем», - заявил министр по делам древностей Мухаммед Ибрагим.
По данным министерства, всего было обнаружено 1524 предмета, представляющих археологическую ценность.
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