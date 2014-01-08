В Черкассах проходит фестиваль «Вкусная кутья»

00:40, 08 января 2014
Общество
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600 литров кутьи и 200 литров узвара

В Черкассах по случаю 60-летия образования Черкасской области и празднования Рождества проходит фестиваль «Вкусная кутья», на котором сварили 600 литров кутьи и 200 литров узвара.

Как сообщил УНИАН директор КП «Дирекция парков» Александр Радуцкий, кутьей и узваром угощали на празднике бесплатно. Черкасщане угощались кутьей по рецептам пяти команд: КП «Дирекция парков», ОО «Молодая громада», учебный центр Государственной пограничной службы Украины «Оршанец», кафедра развития туризма и гостинично-ресторанного дела Черкасского государственного технологического университета и ТРЦ «Любава».

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