В Черкассах проходит фестиваль «Вкусная кутья»

В Черкассах по случаю 60-летия образования Черкасской области и празднования Рождества проходит фестиваль «Вкусная кутья», на котором сварили 600 литров кутьи и 200 литров узвара.

Как сообщил УНИАН директор КП «Дирекция парков» Александр Радуцкий, кутьей и узваром угощали на празднике бесплатно. Черкасщане угощались кутьей по рецептам пяти команд: КП «Дирекция парков», ОО «Молодая громада», учебный центр Государственной пограничной службы Украины «Оршанец», кафедра развития туризма и гостинично-ресторанного дела Черкасского государственного технологического университета и ТРЦ «Любава».