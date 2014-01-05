В Одессе воссоздали часть древнего Вифлеема

В Одессе в рамках Народной рождественской ярмарки воссоздали часть древнего города Вифлеем.

Как передает корреспондент УНИАН, ярмарка началась сегодня в сквере им. Гамова.

На ярмарке для детей предусмотрены бесплатные угощения, развлечения и подарки.

Ярмарка разбита на секторы: царя Ирода, Марии и Иосифа, рыбаков, пастухов и т. д. Как пояснили в оргкомитете ярмарки, каждый час по «городку» отправляются экскурсии, в ходе которых детям рассказывают историю Рождества. В мероприятии принимают участие 120 волонтеров, одетые в костюмы древних персонажей. В театральных сценках о Вифлееме, которые показывают детям, задействованы животные. По словам организаторов, «к рождественскому дебюту подготовили трех лошадей, теленка, 10 овец и ослика».

«Населенный библейскими персонажами Вифлеем мы расположили на 15 тыс. кв. м. На его создание ушло 100 тюков соломы, картон, фанера, краски, парча и другие материалы. Костюмы сшили из 216-ти метров ткани. Народная рождественская ярмарка – крупнейшая костюмированная ярмарка под открытым небом», - рассказали в оргкомитете.

Также в секторе «Украинская деревня» женщины, одетые в национальные костюмы, обучают детей и взрослых петь щедривки и колядки, угощают козацким кулешом и горячим чаем, детям еще преподносят сладости. Кроме того, 6 ряженых волонтеров (одеты в Дедов морозов и в снегурочек) каждому ребенку вручают рождественский приз.

«Детям-сиротам, а также детям из неполных и малообеспеченных семей приготовили большие коробки с подарками. Их приносили одесситы и жители области в рамках акции «Собери подарок сироте». Воспитанников интернатов и детских домов подвезут на праздник специальными автобусами», - пояснили организаторы.

В числе развлечений – веревочный парк - под руководством инструкторов дети преодолевают препятствия в игровой паутине, мастер-классы по декупажу, квиллингу, украшению печений, плетению браслетиков и т. д. Также детям (по их желанию) разрисовывают щеки веселыми картинками.