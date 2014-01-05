В Тернополе установлен 8-метровый дидух

В Тернополе в здании областного драмтеатра установлен 8-метровый дидух.

Как рассказал корреспонденту УНИАН инициатор установки дидуха народный мастер Украины, руководитель кружков областного эколого-натуралистического центра учащихся Ярослав Осадца, в целом для изготовления дидуха было использовано 8 тыс. 760 колосков разных злаковых культур: пшеницы, ячменя, ржи, и овса. Вершина дидуха украшена соломенными ангелами.

Изготовляли дидух ученики совместно с преподавателями. Его вес составляет более 100 кг.

«Каждая часть дидуха имеет свое значение. Его четыре яруса символизируют времена года. Они, в свою очередь, делятся на части, символизирующие месяцы, недели и дни в году. Причем у нашего дидуха мы отдельно выделили выходные дни», – рассказал Осадца.

Простоит дидух в драмтеатре до 19 января. Его установили в фойе, где также стоит елка, у которой проводят новогодние утра для детей.

Посмотреть на дидуха смогут все желающие.