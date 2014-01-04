В Сумах проходит выставка 1,5 тыс. колокольчиков из 16 стран мира

В Сумском художественном музее открылась выставка колокольчиков «Рождественский перезвон».

Как передает корреспондент УНИАН, экспозицию представила коллекционер из Глухова Ирина Колтакова.



В частности, на выставке экспонируются более 170 колокольчиков. А в целом энтузиастка собрала коллекцию из полутора тысяч колокольчиков почти из шестидесяти стран мира.

Колтакова собрала также информацию о каждом экспонате своей коллекции.

Фото с блога Ирины Колтаковой