В Сумах проходит выставка 1,5 тыс. колокольчиков из 16 стран мира
18:00, 04 января 2014Общество
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«Рождественский перезвон»
В Сумском художественном музее открылась выставка колокольчиков «Рождественский перезвон».
Как передает корреспондент УНИАН, экспозицию представила коллекционер из Глухова Ирина Колтакова.
В частности, на выставке экспонируются более 170 колокольчиков. А в целом энтузиастка собрала коллекцию из полутора тысяч колокольчиков почти из шестидесяти стран мира.
Колтакова собрала также информацию о каждом экспонате своей коллекции.
Фото с блога Ирины Колтаковой
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