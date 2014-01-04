Музеи Ватикана озабочены сохранностью экспонатов

Рекордный наплыв посетителей в 2013 году - 5,5 миллиона человек - вызвал у руководства Ватиканских музеев серьезную озабоченность по поводу сохранности экспонатов, сообщило в пятницу радио Ватикана.

По словам директора музеев профессора Антонио Паолуччи, защита экспонатов потребует дополнительных средств.

В частности, чтобы поддерживать постоянную влажность в Сикстинской капелле, куда старается попасть каждый посетитель Ватиканских музеев, и сохранить от сырости знаменитые фрески Микеланджело, необходимо будет установить специальное дорогостоящее оборудование.

Директор предполагает, что в связи с популярностью Папы Римского Франциска, а также канонизацией пап Иоанна XXIII и Иоанна Павла II, в 2014 году число посетителей в Ватиканских музеях возрастет.

Ежедневно эти музеи посещают от 15 тысяч до 20 тысяч туристов.

РИА Новости