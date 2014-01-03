В Львове на рождественские праздники состоится Фестиваль вертепов

7 - 8 января на площади возле Львовской оперы состоится Фестиваль вертепов, а вечером здесь будут этновечеринки под открытым небом с конкурсами и народными забавами. Изюминкой нынешних празднований на Рождественской ярмарке станет хоровой флеш-моб «Львов колядует», сообщает Кyrios.

На Рождество, 7 января, на сцене Рождественской ярмарки на площади возле Оперного театра в 14:00 начнется двухдневный Фестиваль вертепов. В этот же день в 18:00 представители молодежной организации «ПЛАСТ» проведут традиционную рождественскую акцию «Пластова свеча».

В среду, 8 января, продолжится Фестиваль вертепов, а также Рождественскую

ярмарку посетят участники фестиваля «Вспышка Рождественской звезды», которые пешим ходом пройдут через центр города. Особым событием праздничной программы станет хоровой флеш-моб «Львов колядует». Рождественская ярмарка приглашает всех желающих львовян и гостей города вместе одной большой и крепкой семьей заколядовать и поздравить город и всю Украину с Рождеством Христовым. Эта творческая акция состоится 8 января в 17:00 на сцене Рождественской ярмарки возле Оперного театра.