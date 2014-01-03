В Львів на різдвяні свята біля Львівської Опери відбудеться Фестиваль вертепів

7-8 січня на площі біля Львівської Опери відбудеться Фестиваль вертепів, а ввечері тут будуть етновечірки просто неба з конкурсами та народними забавами. Родзинкою цьогорічних святкувань на Різдвяному Ярмарку стане хоровий флеш-моб «Львів колядує», повідомляє Кyrios.

На Різдво, 7 січня, на сцені Різдвяного Ярмарку на площі біля Оперного театру о 14:00 год розпочнеться дводенний Фестиваль вертепів. У цей же день о 18:00 год представники молодіжної організації «ПЛАСТ» проведуть традиційну різдвяну акцію «Пластова свічечка».

У середу, 8 січня, продовжиться Фестиваль вертепів, а також на Різдвяний Ярмарок завітають учасники фестивалю «Спалах Різдвяної Звізди», які ходою пройдуть через центр міста. Особливою подією святкової програми стане хоровий флеш-моб «Львів колядує». Різдвяний Ярмарок запрошує усіх охочих львів’ян та гостей міста разом, як одна велика і міцна родина, заколядувати та привітати місто та усю Україну з Різдвом Христовим. Ця творча акція відбудеться 8 січня о 17:00 год на сцені Різдвяного Ярмарку біля Оперного театру.