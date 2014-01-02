Викарии Киевской Митрополии приняли участие в открытии фотовыставки "Наш Афон"

2 января по благословению Предстоятеля УПЦ викарии Киевской Митрополии - епископ Бородянский Варсонофий и епископ Васильковский Николай - приняли участие в открытии выставки фотографий "Наш Афон", которая состоялась в библиотеке "Демиевская" Централизованной библиотечной системы Голосеевского района города Киева.

Выставка посвящена истории становления и развития жизни монахов на Святой Горе Афон, афонским храмам и сценам из жизни жителей Святой Горы.

Экспозицию посетили благотворительный Голосеевского благочиния протоиерей Павел Кириллов и первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник. Хор Свято-Вознесенского храма на Демиевке, исполнил для посетителей церковные песнопения.

На выставке "Наш Афон" представлены работы греческого мастера фотографии Костаса Асимиса, а также архивные черно-белые фотографии середины XIX - начала XX века из фондов Российского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря.

В экспозиции присутствуют и редкие кадры времен Первой Мировой войны, сделанные тогдашним представителем Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря в Кинот иеромонахом Василием (Кривошеиным) - будущим архиепископом Брюссельским, известным православным богословом.

Экспозиция продлится до 23 января в библиотеке "Демиевская" по адресу: просп. Голосеевский, 46/1. Вход свободный.

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