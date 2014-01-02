В Киеве в период праздников состоится более тысячи новогодне-рождественских мероприятий

В Киеве в период праздников состоится более тысячи тематических новогодне-рождественских мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, все желающие будут иметь возможность посетить новогодне-рождественские деревни. Под аркой Дружбы народов уже активно функционирует проект «Арка подарков». В выходные дни там проходят концертные программы, в любое время можно покататься на коньках, приобрести сладости и новогодние сувениры. В преддверие Рождества там состоятся традиционные народные обрядовые действа.

Кроме того, новогодне-рождественские деревни работают на ул. Владимирской и Контрактовой площади. Ассортимент праздничной продукции многообразен: мед, львовский шоколад, новогодние украшения и другая рождественская атрибутика, книги с рецептами и украинскими сказками.

Посетить новогодне-рождественские деревни можно ежедневно с 11.00 до 22.00 до 20 января, а подробную информацию о запланированных событиях можно узнать на официальном сайте: http://yarmarki.kiev.ua/.

10 и 11 января в Легкоатлетическом манеже (ул. П. Тычины, 18) состоятся Всеукраинские соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».

Более тысячи тематических новогодне-рождественских мероприятий состоится и во всех районах столицы и муниципальных культурных заведениях.

Так, различные выставки, мастер-классы и праздничные акции пройдут в библиотеках и музеях города. Во время новогодне-рождественских праздников в киевских театрах для детей и подростков сыграют более 220 спектаклей. Дети-сироты, дети с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей получат возможность посетить спектакли муниципальных театров бесплатно.