В США проходит выставка «Небо и земля: образцы искусства Византии»

В Национальной галерее США проходит выставка византийских икон, фресок, мозаик, манускриптов, монет и др. предметов искусства и быта из различных материалов, сообщает официальный сайт музея.

Эта экспозиция стала в Национальной галерее США первой, посвященной византийскому искусству. На ней представлено около 170 экспонатов, датируемых периодом с IV в. по XV в., т.е. охватывающих почти все эпохи в истории Византийской империи.

Выставка имеет несколько тематических разделов: «От античной к византийской цивилизации»; «Духовная жизнь Византии»; «Искусство о радостях жизни»;

«Интеллектуальная среда Византии в искусстве»; «Последняя стадия развития: противоположные тенденции».

В первым разделе среди наиболее ценных экспонатов - христианские скульптуры позднеантичного периода: «Орфей, играющего на лире» и «Добрый пастырь» (оба экспоната датируются сер. IV в.). В них заметно влияние искусства языческой Греции, хотя уже начиная с V в. ваяние очень быстро выходит из практики византийских мастеров.

В других разделах выставки демонстрируется большое количество икон и почитаемых реликвий: позолоченный серебряный Адрианопольский крест X в.; покрытая позолотой двустворчатая икона с образами Богородицы «Одигитрия» и «Муж скорбей» (XII в.); отразившее в себе влияния итальянского искусства Позднего Средневековья иконографическое изображение критского мастера Андреоса Рицоса «Иисус Спаситель человечества» (XV в.).

«Эта выставка знакомит американскую публику с богатой и многогранной культурой Византии, ставшей своеобразным синтезом эллинизма и христианства. 13 греческих музеев предоставили свои сокровища для экспозиции», – сказал министр культуры Греции К. Тцаварас, принявший участие в ее открытии. В течение нескольких месяцев часть экспонатов выставки будет показана еще в ряде крупных музеев США.

Sedmitza.ru