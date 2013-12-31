Издана редкая книга о Святейшем Патриархе Сергии (Страгородском)

В издателтстве «продюсерский центр „Петровский“» вышла в свет книга «Святейший Патриарх Сергий. Жизнь и деятельность» авторства митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова).

Книга повествует о жизни и деятельности Святейшего Патриарха Сергия, возглавлявшего Русскую Православную Церковь в тяжелые для страны 30-е и 40-е годы XX столетия.

Новизна и уникальность работы в том, что написал ее человек, близко знавший Святейшего Патриарха Сергия — владыка Иоанн (Разумов), много лет бывший рядом со своим духовным отцом и Первосвятителем Русской Церкви. Поэтому книга включает не только документальные сведения, но и личные переживания владыки Иоанна, его наблюдения и комментарии.

Издание содержит повествовательную часть, в которой автор рассказывает о Патриархе не только как о религиозном деятеле, но и как о человеке, вынужденном принимать сложнейшие решения в очень непростое для страны время, а также ряд документов, которые могут быть интересны исследователям жизни и деятельности Святейшего Патриарха Сергия.

Проект издания реализован по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и имеет гриф Издательского Совета Русской Православной Церкви.

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