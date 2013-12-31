В Латвии на 40-й день трагедии в торговом центре г. Риги прошли заупокойные богослужения

30 декабря 2013 года, на 40-й день трагедии в торговом центре в Риге, во всех храмах Латвийской Православной Церкви прошли заупокойные богослужения.

Панихиду в кафедральном соборе Рождества Христова г. Риги возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

На богослужении присутствовали директор департамента благосостояния Рижской Думы Ирена Кондрате, родственники погибших и пострадавших.

По окончании панихиды митрополит Александр обратился к собравшимся со словом, в котором призвал не оставлять молитв о невинно погибших при обрушении торгового центра, сообщает официальный сайт ЛПЦ.

Патриархия.ru