В Латвии на 40-й день трагедии в торговом центре г. Риги прошли заупокойные богослужения
08:23, 31 декабря 2013Общество
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Во всех храмах ЛПЦ
30 декабря 2013 года, на 40-й день трагедии в торговом центре в Риге, во всех храмах Латвийской Православной Церкви прошли заупокойные богослужения.
Панихиду в кафедральном соборе Рождества Христова г. Риги возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр.
На богослужении присутствовали директор департамента благосостояния Рижской Думы Ирена Кондрате, родственники погибших и пострадавших.
По окончании панихиды митрополит Александр обратился к собравшимся со словом, в котором призвал не оставлять молитв о невинно погибших при обрушении торгового центра, сообщает официальный сайт ЛПЦ.
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