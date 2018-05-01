Открытие года: старинный трактат «Тератургима» о чудесах в Киево-Печерской Лавре

Старинный трактат «Тератургима» о великих чудесах в Киево-Печерской Лавре, впервые за четыреста лет переизданный в 2013 году, справедливо называют «Открытием года».

Это уникальный духовный клад, в котором собраны описания 67 невероятных сверхъестественных историй. Событие стало сенсацией международного значения. Об этом сенсационном послании из древности в ХХI век существуют пророчества, в которых говорится, что «в последние времена преподобные Печерские возвысят свой голос и скажут миру свое веское слово».

Полное название трактата - «Тератургима или Чудеса, бывшие как в самом свято-чудотворном Киево-Печерском монастыре, так и в обеих святых пещерах, в которых по воле Божией преподобные отцы Печерские проживали и свои земные тела упокоили, верно и усердно впервые собраны и свету представлены отцом Афанасием Кальнофойским».

Книга единожды вышла в типографии Киево-Печерского монастыря в 1638 году на старопольском языке. В наши дни о существовании загадочного трактата знали лишь в узком кругу специалистов. Однако содержание книги оставалось тайной даже для них. И вот спустя почти 400 лет великие чудеса великих святых открылись миру.

Реальные истории, поражающие своей сверхъестественной природой, изложены очень ярко, поучительно и оставляют неизгладимое впечатление. Это чудеса, равные по силе Евангельским. Без преувеличения, содержащееся в них послание имеет критическую актуальность и важность в наши дни, в нем заключена глубокая насущная польза для каждого в отдельности и общества в целом.

Автор этого выдающегося исторического и духовного документа Афанасий Кальнофойский – соборный монах Киево-Печерской Лавры. «Тератургима» была третьей книгой после «Повести временных лет» и «Патерика» напечатанной в типографии Киево-Печерской Лавры в 1638 году. Вместе с «Печерским патериком» они составляли диптих. Но если «Патерик» - повествует о подвигах Печерских подвижников, первых русских святых, при их жизни, то «Тератургима» рассказывает о чудесах, совершенных нашими первопроходцами в Горний Иерусалим, уже после их отшествия из мира. Это квинтесенция их духовного делания.

Похоже, сей трактат о чудесах – одна из самых мистических книг отечественной церковной литературы. В ней миры временный и вечный, осязаемый и невидимый, материальный и духовный взаимодействуют насколько явно и в тоже время сверхъестественно, что сдвигают шаблоны представления о реальности.

Время выхода этой чудо-книги обрамлено ключевыми юбилеями в истории народов Руси и всей христианской культуры в целом. Символично, что «Тератургима», описывающая чудеса великих подвижников православия, просиявших на нашей земле, поднялась из-под спуда веков в 2013 – году, опечатанном крестом знаковых дат.

В этом году мы праздновали 1150 лет просветительской миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, 1025-летия крещения Святой Руси, 1000-летие первого возвращения пр. Антония со Святой горы Афон в Киев и 900 лет «Повести временных лет» пр. Нестора Летописца, основного источника всех наших знаний о Руси.

Книга написана простым языком, автору не откажешь в юморе и самоиронии. «Тератургиму» можно назвать практическим духовным пособием для современника. На ее страницах в доступной яркой форме раскрыты глубокие мистические тайны на примере историй с разными людьми, которые были их участниками и свидетелями. Здесь описывается, как святые Божии ведут со слугами тьмы беспощадную битву за души людей, подвергшихся нападениям инфернального мира - бесов, колдунов, чародеев. Эта информация представляется особо бесценной в наши дни, когда психические атаки и методы программирования человека приобрели более широкий масштаб и выраженную агрессию при почти полном непонимании духовных причин, которые трактат раскрывает на конкретных примерах.

В переводе со старогреческого «Тератургима» – «те, кто творят чудеса, или Чудотворцы». Одно из значений греческого слова «тера» - чудо; суффикс - ург обозначает совершителей действия: демиург, драматург, хирург. В целом «Тератургима» - «те, кто творят чудеса» или «чудотворцы». Святые с Печерских холмов, стали той отправной точкой, с которой поднялась духовная вертикаль на всей Руси. Ныне они вышли дверью «Тератургимы» сквозь века и миры, чтобы собрать свое наследие накануне последней битвы Света и тьмы. Их оружие – чудеса. Их полномочия - от Демиурга, создателя Вселенной, Драматурга истории мира, Хирурга, спасающего души для вечной жизни.

«Тератургима» инициирует чудо в жизни тех, кто принимает ее послание.

Издание подготовлено в двух подарочных форматах со старинными гравюрами и картами в качестве иллюстраций, а также вкладкой уникальных цветных фото древних пещер и Лавры. Следующим этапом проекта станет подготовка книги, основанной на современном материале – «Чудеса ХХІ века».

Валентина Серикова - для «УНИАН-Религии»