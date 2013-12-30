В Донецкой области горела церковь

29 декабря, в 3.36 в селе Октябрьское Добропольского района Донецкой области в одноэтажном здании «Иоанна-Богословской парафии Горловской епархии Украинской православной церкви московского патриархата» произошел пожар.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в итоге огнем повреждена кровля на площади 70 квадратных метров и перекрытие на площади 40 кв. м.

В 4.54 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 5.48 - ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.