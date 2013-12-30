В Донецкой области горела церковь
10:04, 30 декабря 2013Общество
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Погибших и пострадавших нет
29 декабря, в 3.36 в селе Октябрьское Добропольского района Донецкой области в одноэтажном здании «Иоанна-Богословской парафии Горловской епархии Украинской православной церкви московского патриархата» произошел пожар.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в итоге огнем повреждена кровля на площади 70 квадратных метров и перекрытие на площади 40 кв. м.
В 4.54 подразделениями ГСЧС пожар локализован, в 5.48 - ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
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