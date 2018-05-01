В "Софии Киевской" впервые демонстрируют тридцать древних икон из коллекции музея Андрея Рублева

В выставочных залах "Дома митрополита" Национального заповедника "София Киевская" 23 декабря состоялось открытие международной выставки "Шедевры древнерусского искусства. Иконы XV-XVII веков из коллекции музея имени Андрея Рублева".

В открытии экспозиции принял участие управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Его Преосвященство зачитал приветственное слово Предстоятеля УПЦ к организаторам и посетителям выставки.





Гостей выставки поздравили генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Елена Сердюк, первый заместитель Министра культуры Украины Тимофей Кохан, посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, директор Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Геннадий Попов, директор Института археологии НАНУ Петр Толочко, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Людмила Миляева, ведущий специалист отдела музейного развития и коммуникации Национального заповедника «София Киевская» Юрий Савчук.





Уникальная коллекция иконописи из Музея имени Андрея Рублева является ярким образцом развития древнерусских художественных традиций в искусстве XV-XVII веков.





Международный выставочный проект «Шедевры древнерусского искусства. Иконы XV-XVII веков из коллекции Музея имени Андрея Рублева» является завершающим мероприятием, состоявшемся на территории Национального заповедника «София Киевская» в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.

В экспозицию вошло 30 уникальных икон, которые в Украине демонстрируются впервые.





Справка УНИАН-Религии. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева был основан в 1947 году и открыт для посетителей в 1960 году. Долгое время это был единственный в Советском Союзе специализированный музей, посвященный религиозному искусству XI-начала XVIII веков. Музей находится на территории Спасо-Андроникова монастыря, одного из древнейших в Москве. Сейчас в фондовой коллекции музея имеется большое собрание древностей (более 18 000 экспонатов), собранных во время многочисленных экспедиций и приобретенных у частных лиц.

Особенно важными являются произведения древнерусского искусства XV-первой трети XVI в. такие как: величественная икона «Богоматерь Одигитрия Смоленская» и икона «Великомученик Георгий со сценами жития» первой трети XVI в., сохраняющие традиции творчества Дионисия





Наряду с иконами московской школы на выставке представлены произведения иконописцев Русского Севера и Поволжья. Среди них иконы праздничного ряда XVI в.: «Преображение Господне», «Воскрешение Лазаря», «Вход Господень в Иерусалим», «Жены-мироносицы у гроба Господня», «Воскресение Христово (Сошествие в ад)».





Особый интерес представляет монументальная икона «Преподобный Симеон Столпник, со сценами жития», подробно повествует о жизни этого великого аскета.





В конце торжественной церемонии открытия выставки хор Киевских духовных школ под управлением регента архимандрита Романа (Подлубняка) выполнил церковные и духовные песнопения.





Выставка будет экспонироваться в Национальном заповеднике «София Киевская» в выставочных залах памятников архитектуры XVIII в. «Дом митрополита» (2-й этаж) до марта 2014 года.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"

Фото предоставлены Национальным заповедником «София Киевская»

