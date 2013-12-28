В Иерусалиме проходит выставка «Ирод Великий: последний путь царя»
05:38, 28 декабря 2013Общество
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250 экспонатов I в. до РХ
В музее Израиля проходит выставка «Ирод Великий: последний путь царя». Представлены 250 археологических находок I в. до РХ, реконструированная гробница и несколько экспонатов из захоронения иудейского правителя, сообщает сайт музея.
Выставочные стенды представляют иудейского царя преимущественно как политика, строителя и правителя.
Посетителям демонстрируют фрески из дворца Иродион в Иудейской пустыне, мраморную ванну Иродa из его дворца на Кипре, три саркофага из могилы Ирода, резные каменные элементы с Храмовой горы, произведения искусства и предметы роскоши, которыми окружал себя Ирод.
Выставка посвящена археологу и профессору Эхуду Нецеру, скончавшемуся в 2010 г. в возрасте 76 лет.
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