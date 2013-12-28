Больше всего украинцы доверяют сегодня Церкви, а меньше всего – судам и милиции

Как и в предыдущие годы, больше всего украинцы доверяют сегодня Церкви и средствам массовой информации. Наименьший уровень доверия имеют Верховная Рада Украины, суды и милиция.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социологических и маркетинговых исследований «СОЦИС» и социологической группы «Рейтинг», сообщает ИРС.

Согласно данным социологов, обнародованным 25 декабря на пресс-конференции в Интерфакс-Украина, Церкви сегодня в определенной степени доверяют 64,3 % респондентов. При этом доверие к СМИ составляет 58,4 %.

В то же время украинскому парламенту скорее не доверяют 80,2 % опрошенных, судам – 79,2 %, милиции – 79%.

Исследование проводилось в период 7-17 декабря 2013 года, опрошено 3200 респондентов старше 18 лет во всех регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 1,8 %.