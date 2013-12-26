В Кельне проходит выставка реликвариев «Эстетика невидимого»

В художественном музее архиепископства Кельна «Колумба» проходит выставка «Показывать–прятать–утаивать. Лaрец. Эстетика невидимого». Представлены реликварии, церковные ларцы, ящики и др. аналогичные предметы, сообщает сайт музея.

Cреди выставленных экспонатов также – распятия, древние алтари и картины церковной тематики.

На выставке демонстрируются несколько распятий из Рейнской области Германии (12 в.); крест-реликварий из баварского Оберамергау (18 в.); серебряный реликварий из Кельна (13 в.); три реликвария из французского Лиможа (13 в.); три баварских реликвария в форме шкатулки (16 в.); реликварии-бюсты, изготовленные в Кельне (первая половина 17 в.) и Зальцбурге (начало 12 и 16 вв.); домашний алтарь из Мюнхена (1494 г.) и др .

На выставке также представлены большие фрагменты шелковых тканей из Персии (7-8 вв.) и Византии (921-931 гг.), которые некогда использовали для украшения католических храмов Европы.

“Колумба” (с Христофором К. не связано) это один из старейших художественных кёльнских музеев, в котором хранится коллекция религиозного искусства архиепископства города Кёльна. Музей был основан обществом христианского искусства в 1853 году, обладает коллекцией экспонатов охватывающей эпоху почти в две тысячи лет: от древнеримской живописи (портрет невестки императора Тиберия I века н.э.) до работ Уорхола и Бойса: живопись, рисунки, гравюры, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства и иконы.

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