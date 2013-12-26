Львовский художник нарисовал 365 изображений Богородицы

365 изображений Богородицы на досках-гонте нарисовал львовский художник и искусствовед Лев Скоп. Гонта - это деревянная крыша, такую когда-то делали на домах и церквях. Материал брал с церкви Св. Юра XVII в., Что в Дрогобыче. В храме, который внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, заменяли старую гонту. Художник забрал материал, который должны были выбросить или сжечь, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на Gazeta.ua.

Работы выставлены на время Рождественских праздников в львовской галерее "Дзыга". Под каждой работой написана дата, когда художник ее рисовал. Таким образом, здесь есть иконы на каждый день. Коллекция выставлена на продажу. Одна икона на доске стоит символически 365 грн. Все деньги художник планирует отдать на благотворительность для больных детей - фонда "Крылья надежды". А именно для детей с диагнозом муковисцидоз. Это одно из самых распространенных генетических заболеваний. На Львовщине таких больных более сорока.

"Одинаковых образов Богородицы здесь нет, - убеждает художник. - Где-то печаль, а где-то радость, разные глаза и разные взгляды. Лучше рисовать на церковных кусочках, потому что каждый кусочек из храма находился в молитве годами. Даже каждую старую щепку из церкви мне жаль, я на ней рисую. Если она уничтоженная шершнем, я клею. Когда делали ремонт в храме, я не мог смотреть, чтобы сожгали гонту, я это носил сумками в свою мастерскую и тысячами складывал", - говорит художник.

Художник рисовал серию икон в течение года. Иногда в день выходили два-три образа или ни одного.

На сегодня продано меньше десяти икон. Люди выбирают преимущественно в подарок кому-то на день рождения. По дате, когда родился человек, выбирают икону, нарисованную в этот день.