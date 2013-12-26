В Одессе на Дерибасовской открылась рождественская ярмарка (фото)

В центре Одессы, на улице Дерибасовской, в среду, 25 декабря, открылась городская рождественская ярмарка, созданая по типу ярмарок крупнейших европейских городов.

Как передает корреспондент УНИАН, на площадке возле Греческой площади (на месте разрушенной гостиницы «Спартак») установлены празднично украшенные 40 деревянных павильонов в эко-стиле. Также смонтирована сцена, обустроены зоны отдыха.

В павильонах и рядом с ними представлены новогодние сувениры из Италии, подарки ручной работы, французская выпечка, азербайджанский и армянский рестораны, узбекская, украинская, а также одесская кухня.

Во время официального открытия гостей встречали Деды Морозы разных стран. Состоялся концерт, салют, мастер-класс по гончарному искусству, караоке. Также играла музыка в исполнении духового оркестра.

Как пояснили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, на территории всей ярмарочной площади работает бесплатная сеть Wi-Fі для доступа в Интернет.

Фото из открытого доступа в интернет

