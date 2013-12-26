Житель Баварии пешком совершил паломничество в Святую Землю

7 месяцев понадобилось 63-летнему паломнику Хансу Грасеру из Санкт-Вольфганга (Верхняя Бавария), чтобы в одиночку пешком преодолеть 4800-километровый путь в Иерусалим, сообщают баварские СМИ.

В 2012 г. вышедший на пенсию полицейский Ханс Грасер посмотрел документальный фильм о пешем путешествии в Святую Землю трех австрийских паломников. Незадолго до своего паломничества он также прочитал книгу русского паломника и составил подробный план своего движения в сторону Земли Иисуса. В соборе св. Стефана в Вене он получил благословение кардинала Кристофа Шенборна и отправился в долгий путь.

Грасер подготовил впечатляющий письменный рассказ о своем длительном паломничестве. В нем имеются и строки о том, что путешественник намеревался встретить Рождество в Вифлееме, но его переживающая и скучающая супруга «cо слезами умолила» Ханса срочно возвратиться самолетом домой и встретить праздник в кругу семьи, как это принято у баварцев.

Sedmitza.ru