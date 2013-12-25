Социологи выяснили, к какой вере причисляют себя россияне

Доля россиян, которые причисляют себя к православной вере, за период после распада СССР выросла с 17% до 68%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса Левада-центра.

Согласно опросу, также становится больше граждан, исповедующих ислам, с 1991 года их число выросло с 4% до 7%. При этом число католиков, протестантов и иудеев составляет не более 1%. С 1989 года уменьшилось количество респондентов, не считающих себя верующими, с 75% до 19%.

Большинство опрошенных, которые относят себя к верующим, вообще не посещают религиозные службы (35%), делают это примерно раз в год 16% респондентов, и только 1% ходит в церковь или в мечеть несколько раз в неделю. Однако россияне стали чаще посещать религиозные службы, с 1991 года число опрошенных, которые делают это несколько раз в год, увеличилось с 9% до 17%.

Также сокращается число респондентов от христианских вероисповеданий, которые ни разу не ходили к причастию. Их количество с 1991 года сократилось с 83% до 62%. При этом становится больше опрошенных, которые делают это один или несколько раз в год — с 12% в 1991 году до 30% в 2013 году.

Опрос граждан РФ проводился 15-18 ноября, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов из 130 населенных пунктов 45 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

РИА Новости