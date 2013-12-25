Восточно-Американская епархия РПЦЗ выпустила новый фильм – "Русская Америка"

В октябре 2013 года, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, Первоиерарха Русской зарубежной церкви, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского монастыря в Красном Селе, Москва, совершил четвертое паломничество по приходам и монастырям РПЦЗ в США.

Пресс-служба Восточно-Американской епархии сопровождала в паломничестве о. Артемия и создала фильм о его впечатлениях о жизни Русской зарубежной церкви в Америке.

31-минутный фильм под названием "Русская Америка: сокровенная святыня православного мира", выпущен на русском и английском языках на официальном канале YouTube Восточно-Американской епархии.

В этом уникальном фильме о. Артемий рассказывает о жизни в приходах и монастырях Америки: от гор в верхней части шт. Нью-Йорк, где находится старейший монастырь РПЦЗ – Св. Троицкий, к горам Западной Вирджинии, куда в Крестовоздвиженский монастырь стекаются новообращенные американцы, желающие посвятить жизнь Богу и Церкви, а также делится своими впечатлениями об Св. Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне, окр. Колумбия, об архиереях и духовенстве Русского Рассеяния и о чудотворных иконах, охраняющих паству РПЦЗ.

Пресс-служба Восточно-Американской епархии