Большинство украинцев предпочитают скоромную пищу - социсследования

Самыми любимыми блюдами украинцев являются вареники, борщ и мясные блюда - социсследования.

Об этом сообщает Социологическая группа «Рейтинг», ссылаясь на результаты проведенного в период 26 сентября – 6 октября 2013 г. исследования в рамках проекта «Народный ТОП».

Как отмечается, особенность методики заключается в том, что респонденты не получают никаких списков или подсказок и выражают мнение исключительно с помощью открытых вопросов, называя собственные варианты.

В этот раз вопрос звучал: «Назовите ваши три самых любимых блюда. Неважно, к кухне какого народа принадлежит блюдо».

Согласно результатам исследования, самым любимым блюдом украинцев является борщ (44%). Любимыми блюдами назвали также вареники (18%), в частности, с сыром, картофелем и вишнями. На следующей позиции - мясные блюда (14%), из них более популярные: колбаса, мясо по-французски, жареное и тушеное мясо.

В составленном рейтинге далее разместились: различные блюда из картофеля, в частности пюре (11%) и жареный картофель (8%); салат «Оливье» (11%), а также другие салаты (10%), в т.ч. овощной, винегрет, греческий, крабовый, мясной и «Цезарь»; шашлык, пельмени и разные рыбные блюда (по 10%).

При этом отмечается, что салат “Шуба” является любимым только у 4% опрошенных, а холодец — у 7%, котлеты - у 6% и отбивные — у 5%.

Около 7% считают своим любимым блюдом плов, 4% – жаркое. Сало своим любимым блюдом считают лишь 4% опрошенных.

Среди выпечки и десертов (9%) преимущество отдано сырникам, пирогам и пирожкам, мороженому, сырной запеканке и фруктам. Среди блинов (4%) наиболее популярны с сыром.

Среди первых блюд (10%), кроме обычно борща, также любят окрошку (2%), солянку, зеленый борщ, бульон, капустник, харчо, гороховый суп и рассольник.

Среди каш (4%) – гречневую, молочную, овсяную и кулеш.

Согласно полученным результатам, украинцы мясные блюда любят больше, чем картофельные, и значительно больше, чем рыбные блюда.

В ходе опроса оказалось, что 4% опрошенных не смогли назвать свое любимое блюдо.

Социологи также отмечают, что приобретают популярность и «новые» блюда, в частности такие, как пицца (4%) и суши (2%).

Отмечается, что на западе более популярны голубцы, вареники и деруны, в центре – рыбные блюда, холодец (студень) и сало. Также холодец любят на западе. В северном регионе чаще выбирают картофель, разные супы и отбивные, на юге – пельмени, жареный картофель, а также плов. На востоке и на Донбассе отдают преимущество салатам и мясным блюдам, в частности, «Оливье» и шашлыку. Также здесь любят окрошку и салат «Шуба».

Интересно, что с увеличением возраста и снижением образовательного уровня респонденты чаще выбирают традиционные украинские блюда – борщ, вареники или картофель. Чем младшие респонденты, тем более отдают преимущество салату «Оливье», шашлыку, жареному или запеченному картофелю. С повышением образовательного уровня больше выбирают салаты, шашлык и отбивные.

Аудиторией исследования было население Украины в возрасте 18 лет и старше, в целом было опрошено 2 тыс. респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 2,2%, для значений, близких к 30%, - не более 2%, для значений, близких к 10%, - не более 1,3%, для значений, близких к 5%, - не более 1%.