Новогодне-рождественский городок в Киеве откроют 25 декабря

Власти Киева откроют новогодне-рождественский городок 25 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, заместитель председателя КГГА Михаил Костюк проинспектировал новогодне-рождественский городок, который размещен на улице Владимирской возле Национальной оперы Украины, и ознакомился с ассортиментом сувенирной продукции.

На улице Владимирской будет работать 25 новогодних домиков. Киевляне и гости столицы смогут здесь не только приобрести сувенирную продукцию и полакомиться традиционными и европейскими блюдами, но и послушать выступления творческих коллективов, полюбоваться рождественской елкой.

«Еще одна новогодне-рождественская ярмарка расположена на Контрактовой площади. Ожидается, что здесь будут работать 10 новогодних домиков и 1 дом-бочка», - сообщили в пресс-службе КГГА.